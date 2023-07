IL VIDEO. CAPUA. Ruba 600mila euro dai conti dei clienti, arrestata direttrice di un ufficio postale

A far scattare le indagini la denuncia di un correntista

CAPUA – Il Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di peculato e antiriciclaggio nei confronti della direttrice di un ufficio postale casertano indiziata di essersi appropriata indebitamente di oltre 600 mila euro sottraendoli ad ignari correntisti.

Tale provvedimento scaturisce da un’articolata indagini di polizia giudiziaria – coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere- condotta dai militari della Guardia di Finanza di Capua con il costante supporto del servizio antifrode di Poste Italiane.

Le attività investigative hanno preso le mosse da una denuncia di un correntista e hanno consentito di ricostruire un intricato sistema finalizzato all’appropriazione illecita di somme di denaro, posto in essere dall’indagata a danno di clienti.

L’indagata, destinataria inoltre di un provvedimento di sequestro di circa 600 mila euro, una volta ha avuto contezza delle attività investigative in corso, aveva esortato telefonicamente ovvero per il tramite di terzi, le persone offese a non rilasciare informazioni alle autorità inquirenti.