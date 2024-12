CAPUA. Tenta gesto estremo dal ponte romano. Il resoconto ufficiale dei vigili del fuoco e IL VIDEO dell’intervento eroico della vigilessa Miriam D’Amico

La vigilessa D’Amico non ha esitato a gettarsi in acqua e con l’ausilio di una canoa l’agente ha prontamente raggiunto la donna, una 45enne di Vitulazio, e le ha prestato un primo soccorso tenendole la testa fuori l’acqua allertando i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno tratto la donna in salvo

CAPUA – Da questa mattina ,verso le ore 10:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a soccorrere una giovane donna che ha tentato il suicidio gettandosi nel fiume Volturno dal ponte Romano nel comune di Capua. I passanti che hanno assistito al gesto estremo hanno immediatamente avvisato la sala operativa che ha inviato sul posto una squadra dalla sede Centrale, il nucleo SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali) con un gommone ed il nucleo S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviale) ed un’autoscala. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato la giovane donna in acqua assistita da una Vigilessa della locale stazione che l’aveva raggiunta con una canoa e le teneva la testa fuori l’acqua. Pertanto si provvedeva a raggiungere le due persone nel fiume e ad effettuare una manovra di recupero per il successivo trasporto in ospedale da parte del personale del 118.





class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">