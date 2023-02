Il tentativo di furto si è registrato ieri sera in via Pomerio

CAPUA – Tentano colpo in abitazione, messi in fuga dai vicini. E’ accaduto ieri sera in un’abitazione in via Pomerio a Capua. Alcuni malviventi hanno tentato il colpo all’interno di un’abitazione ignorando il fatto che in casa ci fossero i proprietari. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, è stato infatti grazie a questi che i ladri sono stati costretti a desistere e a darsi alla fuga.