CAPUA (red.cro.) – E’ deceduta a causa di un malore, in un momento di gioia tra parenti e amici in una pizzeria di Capua, nella zona di via Riviera Casilina. La donna, 74 anni compiuti proprio ieri, è stata soccorsa dagli uomini del 118 ma non c’è stato nulla da fare, Annamaria è spirata nella pizzeria. I funerali si celebreranno domani, sabato, nella chiesa della Concezione, a Capua