CAPUA. Una scuola nella ex sede della clinica “Villa Fiorita”

CAPUA – L’Istituto Paritario “Padre Luigi Monaco” ha rilevato l’ex sede della Clinica Villa Fiorita di via Napoli a Capua. Si tratta di una scuola che propone percorsi di studi finalizzati alla formazione di “figure professionali specializzate in molte discipline nell’ambito dell’artigianato per il made in Italy che faranno la differenza in molte aziende”. Questi gli indirizzi riconosciuti dal Ministero: settore industria e artigianato – opzione tessile e sartoriale e produzione elettronica; settore alberghiero con opzioni enogastronomia, pasticceria e prodotti dolciari, sala e vendita, accoglienza turistica. Importanti anche i numeri dell’Istituto: 700 studenti, 50 insegnanti, tre corsi di studio nei campi della Manutenzione assistenza tecnica: Elettrico/ Elettronico, Produzioni tessili sartoriali, Indirizzo Alberghiero.