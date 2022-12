BOTTI ILLEGALI. LA FOTO. Sequestro di fuochi a poche ore da Capodanno

SAN FELICE A CANCELLO – Nel corso di un’operazione condotta dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri della stazione di San felice a Cancello sono stati sequestrati, presso un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi in zona zona Ponti Rossi/Botteghino, prodotti pirotecnici dal peso complessivo di 4,206 kg. Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria per commercio abusivo di materiale esplodente, omessa denuncia e divieto di detenzione, deposito e vendita di polveri piriche o altri esplosivi, ma versa attualmente in stato di libertà.