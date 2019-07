Carosello storico, il grande spettacolo dell’identità dell’Arma dei carabinieri, sabato nella Reggia

CASERTA (red.spe.) – Non mancherà lo spettacolo meraviglioso e l’identità che solo certi eventi sanno garantire nelle ultime giornate delle Universiadi.

Chi non ha mai visto il Carosello storico dei carabinieri ha un vero e proprio buco di conoscenza di quella che è una forma, tra le poche sopravvissute al relativismo imperante, di orgoglio identitario di una nazione.

Gli appuntamenti saranno tre: giovedì 11, dopodomani, alle 19 la sfilata attraverserà la bellissima via Partenope, sul meraviglioso lungomare di napoli, vista Golfo, per terminare in piazza del Plebiscito, altro luogo simbolo, soprattutto per la presenza della più importante accademia di formazione militare, la celeberrima Nunziatella. Nella piazza più importante di napoli si esibirà la fanfara a cavallo.

Si replicherà 24 ore dopo: venerdì 12 luglio, il carosello storico si svolgerà a Cercola, uno dei luoghi dove si stanno svolgendo gli eventi delle Universiadi, allo stadio “Piccolo”, alle ore 20. Un altro evento clou si vivrà a Caserta, davanti alla Reggia, il luogo in cui si svolgeranno anche le competizioni di tiro con l’arco, sabato 14 luglio, un drappello dei carabinieri si esprimerò in un tutta la sua bellezza simbolica nei giardini della Reggia, dalle 17.30.