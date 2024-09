CASAGIOVE. De Angelis e Menditto corteggiano Anna Castiello

La delegata allo sport al momento non sembra aprirsi alle avances dei due consiglieri comunali, ma non si esclude che …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Una politica ancora in fermento quella di Casagiove, dove il gruppo di Tommaso De Angelis e Pietro Menditto non si arrende e cerca di allargare i propri orizzonti. Secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza in quest’ultimo periodo nel palazzo di via Jovara, De Angelis e Menditto stanno tentando l’approccio con Anna Castiello, già assessore della giunta di Peppe Vozza. La delegata allo sport al momento non sembra aprirsi alle avances dei due consiglieri comunali, ma non si esclude che a breve possa esserci l’ennesimo colpo di scena con il passaggio in minoranza anche della Castiello.