CASAGIOVE. Il comune prepara la gara per i parcheggi nelle strisce blu. ECCO QUALI SARANNO LE ZONE A PAGAMENTO

Nella delibera di giunta è stata espressa anche la volontà relativamente alla durata dell’appalto, che sarà di tre anni

CASAGIOVE – Dopo che circa un anno fa era terminato il contratto per la gestione delle aree di sosta a pagamento, le arcinote strisce blu, nella città di Casagiove, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Vozza ha espresso in una delibera di giunta la volontà di attivare una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione degli stalli di sosta a pagamento sul territorio comunale.

La motivazione dell’esternalizzazione, scrivono dal municipio di via Iovara, è da rintracciarsi nella carenza di personale, indispensabile per il controllo degli stalli e dei grattini.

Nella delibera è già stabilita la durata dell’appalto, che sarà di 3 anni. Ma non solo, infatti, è stato inserita nero su bianco anche la tabella che prevede dove gli stalli di sosta sono previsti e le tariffe giornaliere, oppure orarie, relative ad ogni spazio all’interno delle strisce blu della città.