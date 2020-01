CASAGIOVE. La giunta perde un pezzo, Pietro Nardi non è più assessore. LA LETTERA DI DIMISSIONI

CASAGIOVE (red.cro.) – Dopo oltre 3 anni di governo, Pietro Nardi non è più assessore del comune di Casagiove. Colui che è stato il braccio destro del sindaco Roberto Corsale e amico di lunga data di quest’ultimo, ha rassegnato formalmente le dimissioni nella giornata di oggi, venerdì. Qui in basso, il commento e il saluto del primo cittadino e la lettera di commiato di Nardi:

“Preparato, serio ed onesto. Sono questi gli aggettivi che sento di accostare al mio amico Pietro Nardi oltre ad un immenso grazie per il lavoro svolto con me, da Assessore comunale, a Casagiove, per Casagiove. Straordinari ed innegabili i risultati ottenuti nelle sue deleghe in questi anni, soprattutto nelle politiche sociali. Penso, tra gli altri, al ripristino del pacco alimentare ed alla istituzione del Natale solidale per i meno abbienti, alla riqualificazione del centro polivalente anziani, alle politiche a favore delle associazioni del terzo settore, in primis per le persone svantaggiate e con disabilità. La Giunta perde un pezzo pregiato, un Amministratore attento ed equilibrato, cofondatore col sottoscritto del sogno di “Casagiove adesso” e, soprattutto, socio del sottoscritto nell’idea che la politica si può e si deve fare onestamente, senza interessi personali. Erano mesi che Pietro voleva lasciare l’incarico in Giunta e dedicarsi anima e corpo alla sua professione di stimatissimo avvocato penalista ma ha accettato la richiesta dell’intera maggioranza di attendere tutto il 2019 per condividere fino in fondo alcuni importanti progetti per la Città, come la nascita della nuova caserma dei carabinieri e la riqualificazione del centro storico e della nazionale Appia, la riqualificazione delle varie piazze cittadine.”