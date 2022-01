CASAGIOVE. Moscatiello chiede una commissione per i progetti finanziati dal PNRR: “Noi fermi, altri comuni già si sono mossi”

CASAGIOVE – Come è noto, grazie all’approvazione del progetto Next generation Eu in Italia nei prossimi anni arriverà un’ingente mole di risorse. Si tratta di un’occasione da non perdere per rilanciare il paese dopo l’emergenza Covid e la conseguente crisi economica. Parliamo infatti di oltre 190 miliardi di euro a cui si aggiungono il fondo complementare messo a disposizione dal governo italiano e altri fondi strutturali europei.

L’Italia – che sarà la principale beneficiaria di queste risorse – ha illustrato come intende investirle all’interno del suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Sono momenti importanti per il destino di migliaia comuni italiani, nel momento in cui si stanno organizzando negli enti locali gli strumenti per richiedere i fondi europei, stanziati a favore di questo piano, che verranno erogati solo se i progetti saranno approvati dal governo centrale.

A parlarne in queste ore è il consigliere comunale di opposizione Francesco Moscatiello, che ha reso noto su Facebook la richiesta protocollata al municipio di Casagiove affinché si realizzi una Commissione consiliare speciale per gestire al meglio le future richieste da presentare:

IL POST:

Ogni settimana leggiamo sui giornali di decine e decine di comuni della provincia di Caserta che ottengono fondi per la realizzazione di progetti finanziati dall’Unione Europea.

Casagiove purtroppo non è mai presente tra questi comuni

È giunto però il momento di voltare pagina: oggi abbiamo un’occasione straordinaria, probabilmente irripetibile.

Parliamo di FONDI EUROPEI, in particolare dei fondi del PNRR!

È fondamentale per la nostra comunità sfruttare queste risorse in modo intelligente ed utile.

La soluzione che suggeriamo è semplice e chiara: istituire una COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE che possa dialogare con i rappresentanti delle categorie (imprenditori, commercianti, sindacati, scuole, circoli, giovani) e che avrà il compito di tracciare i punti salienti di un grosso programma destinato ad ottenere e gestire i fondi europei attraverso esperti della materia che ci aiutino a studiare e realizzare importanti progetti per la nostra comunità!

Abbiamo scuole e palestre che richiedono notevoli interventi, strade da riasfaltare, edifici pubblici da conservare e riqualificare (Quartiere Militare Borbonico). Casagiove è forse l’unico comune della provincia di Caserta a non avere un campo da calcio (e dunque una squadra che rappresenti la città).

Sono già stati pubblicati diversi bandi nelle ultime settimane tra cui alcuni finalizzati alla manutenzione di scuole e palestre. Prossimamente ci sarà un bando per la realizzazione di impianti sportivi.