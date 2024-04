CASAGIOVE. Vozza apre il centro per immigrati, fioccano le polemiche

Cristian Gallo di Libera chiede copia integrale di tutta la documentazione inerente la gara. I residenti intendono conoscere le zone interessate alla realizzazione del centro di accoglienza.

CASAGIOVE (debora carrano) Decolla il progetto per la realizzazione di un centro di accoglienza per immigrati. Al momento, ufficialmente, c’è soltanto la gara d’appalto rivolta alle cooperative che intendono occuparsi della tutela e integrazione degli stranieri, 20 nello specifico, titolari di diritti di protezione. La gara consentirà di individuare la cooperativa che abbia i requisiti per la realizzazione del servizio, che comunque dovrá essere concordato in ogni sua parte con l’amministrazione comunale di Peppe Vozza.

Una decisione, quella di realizzare un centro di accoglienza a Casagiove, che in verità era già nell’aria, ma che a quanto pare non vede tutti d’accordo. In primis, c’è una parte dell’opposizione, in particolare Cristian Gallo di Libera, che ha già chiesto copia integrale di tutta la documentazione inerente l’iniziativa. Poi ci sono i residenti, che intendono conoscere quali saranno le zone interessate alla realizzazione del centro di accoglienza; questi ultimi sono pronti a costituirsi in comitati, per essere coinvolti in ogni decisione e difendersi da una realtà che, seppur tesa all’accoglienza, crea scompiglio.

Il tutto lascia pensare che l’argomento sarà oggetto delle prossime battaglie politiche in città.