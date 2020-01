CASAL DI PRINCIPE. Liberati dai domiciliari i 2 noti imprenditori arrestati per l’incendio

CASAL DI PRINCIPE – Avevano acceso un fuoco, dopo aver tagliato della legna nei loro campi, per riscaldarsi dal freddo, ma due fratelli incensurati di Casal di Principe, di 55 e 51 anni, erano stati avvistati ed arrestati dalla radiomobile di Casal di Principe con l’accusa di combustione illecita di rifiuti.

Questa mattina, i due fratelli, difesi dall’avvocato Mirella Baldascino, dinanzi al giudice Marina Napolitano hanno chiarito la loro posizione dichiarando di aver acceso alcune sterpaglie per riparasi dal freddo intenso di sabato scorso e sono stati giudicati per direttissima al tribunale di Napoli nord.

Il pm aveva chiesto i domiciliari, ma la difesa ha presentato istanza per una misura meno afflittiva. I due fratelli, infatti, sono stati scarcerati e avranno solo l’obbligo di firma.