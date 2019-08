CASAL DI PRINCIPE. Lite per l’affitto. 32enne ferito a bottigliate

CASAL DI PRINCIPE – Un ragazzo nordafricano di 32 anni è rimasto ferito al braccio e al torace dopo una lite. Poco dopo l’una di notte, in un appartamento abitato da stranieri, sito tra via Sondrio e via Vecchia Vico, due di loro hanno cominciato a litigare per il mancato pagamento dell’affitto. Uno ha afferrato una bottiglia di vetro colpendo il rivale, dopo averla rotta. Il 32enne è stato colpito al braccio e al torace e si è accasciato, sanguinante. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza che ha portato il ferito nell’ospedale di Aversa. Guarirà in 15 giorni.