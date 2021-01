CASAL DI PRINCIPE – Un malore improvviso in casa e per O.N., 55enne non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. Da ciò che si apprende a stroncare la vita dell’uomo è stato un arresto cardiaco.

Nelle prossime ore saranno fissati i funerali.