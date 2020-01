CASAL DI PRINCIPE. Morta Iolanda Di Tella, la mamma di Don Peppe Diana

CASAL DI PRINCIPE – E’ morta Iolanda Di Tella, la mamma di don Peppe Diana, il parroco anti camorra. La donna, 86enne è deceduta oggi a Casal di Principe e a darne l’annuncio è la pagina Facebook del Comitato Don Peppe Diana che così scrive: “MAMMA JOLANDA, la madre di don Peppe Diana non c’è più.

Ora lo potrà riabbracciare

Il Comitato don Peppe Diana e Libera piangono la dipartita di mamma Iolanda e si stringono con affetto e commozione ad Emilio e Marisa e tutti i familiari in quest’ora triste.



E’ l’ultimo viaggio di mamma Jolanda verso l’eternità dove ad attenderla ci sono il marito Gennaro e l’amato figlio don Peppe Diana.Questa è l’ora della partecipazione, dell’unità, della preghiera per stringersi intorno ad una donna semplice, fiera, onesta che con tenacia ha saputo difendere la memoria e l’impegno dell’amato figlio don Peppe Diana tracciando un solco che rimarrà indelebile nei cuori e nelle menti di migliaia di ragazzi, testimoni, artisti, cittadini che da tutta Italia sono venuti per incontrarla.E’ stata per gli scout e per tutti noi, associazioni, movimenti, una vera madre accogliendoci sempre con il sorriso e anche quando non poteva quasi più parlare, non si è tirata indietro mostrando teneramente quel cartello con su scritto “grazie” che assume oggi un valore immenso.Non lasciamola sola in questo ultimo viaggio, ma come un cammino di popolo accompagniamola con la nostra presenza e con tutta la tenerezza possibile per un ultimo caloroso saluto, esprimendole tutto il nostro ringraziamento per aver fatto insieme un bel tratto di percorso terreno.Ciao Mamma Jolanda, ti vogliamo bene. Salutaci don Peppe.

Dalla sede di Casa don Diana, bene confiscato alla camorra

Casal di Principe 18 gennaio 2020”.