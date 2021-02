CASAL DI PRINCIPE. Trova mazzetta di banconote fuori all’ufficio postale e li consegna all’impiegato

La ricerca dello “sbadato” di turno passa dalle telecamere di vigilanza a Facebook

CASAL DI PRINCIPE (Maria Assunta Cavallo) – In un’epoca in cui l’egoismo ha quasi preso il sopravvento sull’essere umano, non si possono che avere parole di elogio per l’encomiabile gesto compiuto alle ore 15 di oggi, da una cittadina di Casal Di Principe, A.S., che all’uscita dell’ufficio postale ha trovato delle banconote a terra e per il suo grande senso civico, le ha restituite al personale dell’ufficio, sperando che possa presto essere rintracciata la persona che li ha persi. Per facilitare poi la ricerca dello sbadato o della sbadata di turno, la donna ha postato un annuncio nella pagina Facebook “Sei di Casal di Principe se”… Nella speranza che qualcuno possa riconoscersi nel testo del messaggio.

“Ho trovato dei soldi fuori alla posta di Casal di Principe verso le 15. Li ho consegnati in posta per far visionare tramite le telecamere di sorveglianza; chi li ha persi può rivolgersi alla posta”. Se un vecchio proverbio dice che bisogna dimenticarsi del bene che si fa, in alcuni casi, gesti belli come quello compito dalla donna di Casale, vanno esaltati proprio perché troppo spesso il bene non fa rumore.