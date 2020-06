CASALESI e appalti pubblici. Iovine: “D’accordo con Zagaria, ho avvicinato quell’imprenditore”

CASAL DI PRINCIPE – Ci sono anche le dichiarazioni di Antonio Iovine ‘o ninno nell’ordinanza che ha condotto agli arresti domiciliari Tullio Iorio e Raffaele Pezzella. Ed a proposito di quest’ultimo, il pentito racconta: “Ho conosciuto personalmente questo imprenditori quando venni a conoscenza di un lavoro che fu appaltato dalla Provincia di Caserta per il rifacimento delle strade nel periodo in cui Riccardo Ventre (non indagato nell’inchiesta, n.d.r.) ricopriva l’incarico di presidente della Provincia. Si tratta di un lavoro non rilevante e pur tuttavia costituiva oggetto di interesse sia mio che di Michele Zagaria.”

“Venni a conoscenza della lista di imprenditori che si erano aggiudicati gli appalti della provincia di Caserta parlandone con Michele Zagaria. In quella circostanza si decise anche che gli imprenditori di Casapesenna sarebbero stati avvicinati da Michele Zagaria, mentre io mi sarei occupato di parlare con Raffaele Pezzella. Il lavoro appaltato vedeva coinvolti in società Pezzella e l’allora sindaco di Teverola Biagio Luisini (non coinvolto nell’inchiesta, n.d.r.)”.

“Una volta convocati ed accompagnati nella casa dove mi trovavo chiedi ai due di riconoscermi una percentuale del 10% dell’importo dell’appalto. Concordammo in quella sede non senza difficoltà il pagamento della percentuale. Somma poi corrisposta da Pezzella e consegnata a Coppola e ricevuta da me per suo tramite”.