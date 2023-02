CASALESI in Veneto: LIBERI TUTTI! Il giudice veneziano dispone la scarcerazione degli imputati

Solo obbligo di dimora per boss e gregari della cosca camorristica. Il procedimento di primo grado si avvia alla conclusione.

CASAL DI PRINCIPE Il giudice Roberto Manduzio del tribunale di Venezia ha rimesso in libertà tutti gli imputati del processo, ancora in primo grado, in corso sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Il magistrato ha, infatti, disposto la revoca della custodia cautelare in carcere e disposto il solo obbligo di dimora per Adriano e Luciano Donadio, Paolo Antonio Valeri, Samuele Faè, Luigi Paolì, Renato Veizi, Franco Breda, Raffaele Buonanno, Raffaele Celardo, Antonio Pacifico, Pietro Morabito, Mauro Secchiati, Costantino Positò, Giuseppe Puoti.

Per i giudici veneziani, dunque, “l’istruttoria dibattimentale è nella parte conclusiva” e per questo la disposizione della misura meno afflittiva.