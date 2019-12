CASAPESENNA chiama, la Romania…non risponde. Daniela, la figlia di Vincenzo Inquieto e la targa nuova: “Quello str… di mio padre”

CASAPESENNA – Alcune conversazioni di Daniele Inquieto, figlia di Vincenzo Inquieto, sono pubblicate nell’ultima ordinanza che ha coinvolto il padre. La giovane non è indagata.

Conversando con un suo amico, afferma che il genitore è uno “str…zo perchè non le vuole fare la targa rumena”. Verosimilmente la ragazza si riferisce alle targhe di auto, necessarie per bypassare multe e bolli pagati invece in Italia.

Lei lo avrebbe chiesto al padre che in quel momento si trovava in Romania per svolgere il mestiere di idraulico, ma evidentemente il genitore le ha opposto un secco rifiuto, scatenando l’epiteto.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA INQUIETO