CASAPESENNA. Impatto mortale alla Madonella, 19enne indagato per l’omicidio stradale di Vincenzo Nobis

CASAPESENNA – Sarà indagato per omicidio stradale V.L., 19 anni di Aversa, per la tragedia avvenuta giorni fa lungo la strada provinciale San Cipriano-Casapesenna, conosciuta come Madonella, teatro spesso di incidenti, e che ha portato via la vita a Vincenzo Nobis.

Dopo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, si è appurato che il ragazzo, quel giorno, non si accorse del segnale di stop e impattava violentemente contro l’auto del povero Vincenzo che procedeva verso Villa Literno.

Ricordiamo che Nobis è deceduto dopo due giorni di ricovero in ospedale.