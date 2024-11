CASERTA. 20enne vola dal secondo piano di un palazzo per fermare un ladro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Ha riferito lui stesso di ave tentato di braccare un ladro, entrato in casa, nella sua abitazione alle spalle di palazzo Castropignano, sede del municipio di Caserta, quindi, piazza Vanvitelli.

Il malvivente è scappato, rincorso da questo 20enne che, forse mettendo il piede in fallo, è scivolato dal secondo piano dello stabile dove vive, andando a cadere sull’asfalto.

Un tonfo molto forte, figlio di un volo dal balcone notato anche dai vicini che immediatamente hanno chiamato il 118.

Il ragazzo fortunatamente si è praticamente alzato da solo, restando quasi illeso, se non per alcune lievi ferite al volto. Ma visto il volo pericoloso, sarà comunque tenuto in osservazione all’ospedale di Caserta.