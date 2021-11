CASERTA AL BUIO – GUARDA LA FOTO Lampioni spenti nel rione Vanvitelli, in via Collecini ed in via Ruggiero: monta la rabbia dei residenti

La foto è stata scattata pochi minuti fa: la città al buio, il traffico in tilt, l’asfalto divelto ovunque. Ecco a voi il capoluogo di Terra di Lavoro

CASERTA Una città al buio. La foto è eloquente ed a scattarla è stato un cittadino casertano stanco, come tanti, del degrado che impera nel capoluogo di Terra di Lavoro. “Questa è la bellissima realtà di questa città – scrive – . Via Eleuterio Ruggiero completamente al buio, via Collecini al buio, il rione Vanvitelli al buio in mezzo al campo di pallone che i fari del campo illuminati…… Quando dicono che in questa città funziona tutto, una parte di questi cittadini che non vedono questa vergogna che sta sotto gli occhi di tutti. E poi ci sono quelli che fanno finta di non vedere, per non mettersi contro il sindaco rieletto. Cittadini che pagano le tasse per avere zero servizi per non parlare di altro. Un cittadino che ha paura di uscire con questo buio ed ha paura di essere investito dalle automobili. Mi piacciono quei signori che dicono che loro rappresentano le frazioni….purtroppo la campagna elettorale è finita è tutto tace”. Casertace, se può consolarla ma certo non serve a riaccendere i lampioni spenti, è dalla sua parte. Dalla parte di coloro che guardano, vedono e non tacciono.