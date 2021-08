CASERTA ALLE ELEZIONI Donato Affinito candidato nella lista “Gianpiero Zinzi per Caserta”

Affinito punta sul turismo e valorizzazione della città

CASERTA Donato Affinito ufficializza la sua candidatura nella lista “Gianpiero Zinzi per Caserta”. Affinito spiega che tra le sue idee ci sarà quella di “puntare sul turismo, attraverso anche la realizzazione del portale internet delle associazioni cittadine per mettere in rete i saperi e la realtà culturale dei sodalizi casertani”.

“L’istituzione del museo civico della città – prosegue il candidato – e la realizzazione della sala documentazione della biblioteca del consiglio comunale. Penso anche all’istituzione dell’area di aggregazione al servizio dei figli dei dipendenti comunali per umanizzare l’ambiente lavoro della macchina comunale, migliorando la qualità dei servizi al cittadino. Per quanto concerne la città percorsi di valorizzazione e innovazione nelle periferie, nelle frazioni e nei quartieri storici e la piena promozione del centro storico”.