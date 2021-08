CASERTA ALLE ELEZIONI I primi dieci nomi ufficiali della lista “Io firmo per Caserta”: c’è l’avvocato Carlo Madonna e…

Gloria Martignetti, coordinatrice del movimento che sosterrà la corsa di Romolo Vignola a sindaco, spiega: “Non proponiamo promesse, ma concretezza e soluzioni”

CASERTA Resi noti i nomi dei primi dieci, certi, candidati al consiglio comunale della lista di “Io firmo per Caserta” che alle prossime elezioni comunali sosterrà la corsa di Romolo Vignola a sindaco di Caserta, in coalizione con Speranza per Caserta e Per. Saranno candidati al consiglio comunale Gloria Martignetti, Enzo Moriello, Manuela Vigliotta, Maria Giovanna Piccolo, Alberto Coppo, Piermario Tronco, Ciro Zampella, Riccardo De Lucia, Clementina Senese, Carlo Madonna.

“Nell’attuale scenario politico casertano il nostro, è l’unico movimento ad essersi aggregato attorno ad un progetto di cui i nomi sono solo l’epilogo – precisa la coordinatrice del movimento Gloria Martignetti – A differenza dei soliti noti non proponiamo promesse e slogan ma concretezza e soluzioni. Il nostro metodo rappresenta la vera alternativa, la rivoluzione del “come” risolvere le criticità mediante: corretta gestione degli strumenti amministrativi disponibili, gestione ed implementazione delle capacità e delle competenze delle risorse umane disponibili, gestione ed intercettazione dei fondi nazionali ed europei con progetti già pre-impostati, piena transizione al digitale”. Nelle scorse settimane, dopo aver lasciato la sede di piazza Matteotti, Io Firmo per Caserta ha aperto il suo nuovo ‘quartier generale’ nel centralissimo corso Trieste.