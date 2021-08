CASERTA ALLE ELEZIONI Il candidato sindaco Del Gaudio: “Risaneremo il bilancio internalizzando i servizi. Stop a incarichi e incaricucci”

Ieri il botta e risposta tra Carlo Marino e Gianpiero Zinzi sui conti dell’amministrazione, oggi la “formula” di Del Gaudio per risanare il bilancio comunale

CASERTA “La nostra città è stata governata male. Questo il punto di partenza della nostra campagna elettorale. Caserta negli ultimi cinque anni è peggiorata da tutti i punti di vista”.

In un post pubblicato in Facebook, il candidato sindaco Pio Del Gaudio, lancia strali contro l’amministrazione in carica. Ieri il botta e risposta tra Carlo Marino e Gianpiero Zinzi sui “conti” e i bilanci del Comune, oggi anche colui che sindaco lo è già stato, propone la sua “formula” per risanare il risanabile.