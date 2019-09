CASERTA. Applausi ed entusiasmo per Antonello Lacustika al Bufala Fest

CASERTA (T. P.) – Applausi per l’artista casertano Antonello Lacustika che si è esibito l’altra sera alla manifestazione sul lungomare Caracciolo di Napoli “Bufala Fest-non solo mozzarella”.

Il “cantanimatore” ha emozionato con alcuni brani del suo nuovo Cd prima del concerto di Sal Da Vinci. Professionalità e bravura hanno incantato la vasta platea. Per nove giorni la musica E le tradizioni in un villaggio del gusto hanno rapito sia i napoletani che i migliaia di turisti che hanno affollato ogni sera i circa 50 stand.



In primo piano ci sono stati i prodotti della gastronomia campana, accompagnati dalla magia degli chef stellati e dai maestri pizzaioli attentamente selezionati per dare un’offerta di qualità.