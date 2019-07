E’ della scuola Vanvitelli di CASERTA, il docente di sostegno arrestato con l’accusa di aver maltrattato un alunno autistico

CASERTA – (t.p.) È un professore di sostegno dell’istituto comprensivo Vanvitelli il docente di 53 anni arrestato ieri per maltrattamenti ad un alunno autistico di 14 anni. L’interrogatorio dell’uomo, finito ai domiciliari su ordinanza della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato fissato per il 23 luglio dinanzi al tribunale sammaritano alla presenza del suo legale, avvocato Giacomo Tartaglione. In più di un’occasione, come denunciato dai genitori del minore, che quest’anno ha frequentato la seconda media, il professore avrebbe preso il figlio a schiaffi e spintoni. Tutto sarebbe provato da alcuni video e audio, secondo l’accusa.