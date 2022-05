CASERTA Azienda speciale per le politiche sociali, Macrico e stadio Pinto: nuova convocazione del consiglio comunale

Nuova convocazione del consiglio comunale di Caserta fissata per il 10 maggio alle ore 9, in seconda convocazione. All’odg anche il Macrico e la realizzazione del nuovo stadio di calcio della città di Caserta

CASERTA Nuova convocazione del consiglio comunale di Caserta fissata per il 10 maggio alle ore 9, in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti: Approvazione verbale seduta precedente; Interrogazioni ed interpellanze; Modifica Regolamento Forum comunale dei Giovani – Città di Caserta con relatore Matteo Donisi; modifica e/o integrazione del regolamento

elettorale relativo alla individuazione dei criteri adottati dalla Commissione per la scelta delle scrutatrici e degli scrutatori – sorteggio pubblico – Modifica regolamento comunale -relatore Maurizio Del Rosso; Area Macrico: istituzione di un tavolo di lavoro istituzionale di proposta e di progetto in funzione del redigendo PUC, relatore Pio Del Gaudio; Impiego contributi stanziati ai fini dell’approvazione e della realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (PNRR), relatore Maurizio Del Rosso; Proposta di realizzazione del nuovo stadio di calcio della città di Caserta, mediante recupero con Demolizione, ricostruzione e valorizzazione dello stadio Comunale “A. Pinto” relatore Maurizio Del Rosso. Ancora, all’odg sono previsti: la delibera “Emergenza Covid-19. Provvedimenti di sostegno aventi carattere temporaneo ed eccezionale a favore delle attività produttive – Proposta al Consiglio Comunale”, relatore: Ass. Emiliano Casale, la Delibera di C.C. n. 24 del 22/4/21 “Regolamento per applicazione canone patrimoniale di concessione. Esame ed approvazione regolamenti comunali: piano generale degli impianti pubblicitari occupazione suolo pubblico commercio su aree pubbliche e canone aree mercatali” – Integrazione – relatore: Ass. Emiliano Casale; la delibera di G.C. n. 82 del 29/03/2022 “Utilizzo del Fondo di Riserva Ordinario – art 166 D. Lgs 267/00” – Comunicazione Relatore: Ass. Massimiliano Marzo, Relatore: Ass. Gerardina Martino; Azienda speciale consortile “Distretto Regio di Caserta – C01”-Approvazione Statuto e Convenzione per la costituzione dell’azienda speciale consortile ai fini della gestione associata delle politiche sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale C1, Relatore Ass. Luigi Bosco; Nomina dei membri della commissione locale per il paesaggio.