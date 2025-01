CASERTA. Beccato a vendere cocaina in centro città: ARRESTATO SPACCIATORE 33ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un 33enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, durante un’operazione antidroga mirata nella zona del centro di Caserta e nelle principali arterie di comunicazione con i comuni limitrofi.

L’intervento dei militari è scattato dopo aver notato i movimenti sospetti dell’uomo, che, a bordo di una Fiat Punto, si è avvicinato a un acquirente in via Francesco Ricciardi. Dopo aver ceduto una dose di cocaina in cambio di 20 euro, i carabinieri hanno fermato l’acquirente, identificandolo e trovando in suo possesso una dose di cocaina, confezionata nello stesso modo di quelle appena cedute. L’uomo, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta per la sanzione amministrativa.

Nel frattempo, il pusher è stato seguito dai militari per alcune centinaia di metri e, grazie al supporto di una seconda pattuglia, è stato bloccato in via Beneduce. La perquisizione dell’autovettura ha portato al ritrovamento di 19 dosi di cocaina, abilmente nascoste in un astuccio di pennarello evidenziatore, e una dose di marijuana occultata in uno dei calzini. In casa del 33enne, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 35 grammi di marijuana, alcune dosi di hashish, un microcellulare, sei pennarelli identici a quello utilizzato per nascondere la droga e 800 euro in contante, divisi in banconote di vario taglio.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotta con continuità dalle forze dell’ordine sul territorio casertano.