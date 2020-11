CASERTA – Una donna anziana è caduta mentre si trovava in casa. E’ successo alla 17 circa in via GM Bosco. La signora ha riportato una probabile frattura agli arti inferiori. I vicini hanno allertato il 115, dopo aver sentito le urla della malcapitata. I vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso della ferita che necessitava di personale sanitario, mentre l’ambulanza non è mai arrivata.