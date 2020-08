In caso di processo penale

CASERTA – L’associazione Oipa Italia (Organizzazione internazionale protezione animali), da sempre in prima linea anche per la tutela dei cavalli, a proposito della morte del povero quadrupede di qualche giorno fa all’interno della Reggia di Caserta mentre trasportava alcuni turisti in carrozza, presenterà denuncia per maltrattamento aggravato dall’evento morte e si costituirà parte civile in caso di processo penale.