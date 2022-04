CASERTA. CHE CASINO A VIA SAN CARLO. Beccato in ZTL, senza patente e con l’auto sequestrata. Succede di tutto con i carabinieri

CASERTA – Una mattinata di passione quella che ha vissuto un 56enne di Caserta, Attilio Della Rocca, originario, però, di Santa Maria a Vico.

Ieri, venerdì, l’uomo era entrato con la sua auto nella zona a traffico limitato di via San Carlo per fermarsi dal panettiere. Quando poi i carabinieri si sono fermati proprio in zona, hanno controllato la macchina che era entrata nell’ariea vietata alle vetture e si sono resi conto che il mezzo era sequestrato da pochi giorni e il 56enne aveva la patente revocata.

In un istante che ha tutti i crismi di un momento di disperazione, Della Rocca chiesto ai carabinieri in maniera, diciamo, molto accorata, di non prendersi la macchina, arrivando, però, ad afferrare per la giacca il brigadiere. L’appuntato, invece, vista la situazione ha cercato immediatamente di staccare le due parti in causa, ferendosi alla mano.

L’uomo è stato arrestato e si trova ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.