CASERTA. Chiede aiuto per acquistare il latte al bimbo, ma tenta la rapina. Professionista braccata dalla finta mendicante

CASERTA – L’ha avvicinata chiedendo aiuto per l’acquisto del latte in polvere per il bimbo che aveva in braccio, ma tenta di rapinarla.

E’ la brutta avventura capitata ad una professionista di Caserta mentre passeggiava oggi in via Mazzini.

La mendicante è riuscita a convincere la donna ad accompagnarla alla farmacia in piazza Vanvitelli, ma quando sono giunte nei pressi, un omone si è parato innanzi alla professionista, intimandogli di consegnargli il portafogli.

La vittima, con spirito di prontezza, è riuscita a divincolarsi e a fuggire.