CASERTA. Choc nel cuore della città. Ragazza “placcata” da una rom che le strappa la borsa e fugge via

CASERTA – Choc nel cuore della città, zingara getta a terra una ragazza e la deruba della borsa. E’ accaduto poco dopo le 22:30 di ieri sera in via Cesare Battisti, all’altezza del noto supermercato Carrefour. La ragazza stava passeggiando in compagnia del fidanzato quando, con un’azione fulminea, una rom l’ha avvicinata gettandola a terra e riuscendo a strapparle via la borsetta che aveva a tracolla. La donna è fuggita riuscendo a confondersi tra la folla di giovani assiepati in piazza Margherita. A raccontarlo e a lanciare l’allarme, è stata la mamma della vittima descrivendo l’accaduto sul gruppo Facebook di urbanwatchers “ciòchevedoincittàCaserta”.

Un episodio che lascia chiaramente capire come la città sia in balìa degli eventi e la sicurezza del cittadino non è al primo posto dell’elenco delle cose da fare dell’amministrazione cittadina.