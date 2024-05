CASERTA. Ciclista investita a Centurano: è in codice rosso

CASERTA – Speriamo di poter scrivere qualcosa di diverso tra qualche ora, ma al momento sembrano destare preoccupazioni le condizioni della donna investita oggi pomeriggio, domenica 26 maggio, a Caserta.

L’incidente è avvenuto nei pressi di via Giulia, nella frazione di Centurano.

Per cause ancora in accertamento, la donna bici è stata colpita in pieno da un’auto.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza è trasferita in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.