CASERTA – Nella prima domenica della nuova zona rossa, c’รจ stato un doppio intervento del 118 in via Cesare Battisti. Pochi minuti fa, infatti, gli operatori sanitari si sono portati sul posto per soccorrere uno dei clochard che di solito stanziona in zona. A quanto pare, l’uomo ha avuto un malore ed ha perso conoscenza. I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti.