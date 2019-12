LE FOTO CASERTA. Colpo alle Poste di Corso Giannone. E’ caccia ai ladri

CASERTA – Rapina alle poste in Corso Giannone. Stamattina una banda di ladri è riuscita ad entrare nell’ufficio postale. Almeno 4 persone hanno fatto irruzione, nel tentativo di portare via i contanti dalla cassaforte. Poi si sono dati alla fuga. Pare si stia cercando anche all’interno del parco della Reggia di Caserta, lì vicino e nella rete fognaria. Pare che alcuni banditi siano fuggiti con il bottino nel parco reale. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Un elicottero, mentre scriviamo, sta sorvolando Caserta in cerca dei malviventi.