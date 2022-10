CASERTA Commissione Pari opportunità, Santonastaso (Fdi) all’attacco: a un anno dall’insediamento del Consiglio, resta un miraggio

Il capogruppo di Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione al sindaco Marino ed all’assessore Credentino: il regolamento prevede che l’organismo venga rinnovato entro 90 giorni

CASERTA Nonostante sia trascorso un anno dall’insediamento del consiglio comunale, ancora non

è stata nominata la commissione Pari opportunità.

“Eppure il Regolamento in merito parla chiaro prevedendo all’Art. 4, punto 6, che “La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento della nuova, che deve essere rinnovata entro 90 giorni dall’insediamento del rinnovato organo consiliare”. A denunciarlo il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta, Paolo Santonastaso. “Ad oggi, nulla è stato fatto. Per questo ho presentato interrogazione al sindaco Marino ed all’assessore alle Pari Opportunità Credentino – sottolinea Santonastaso -. Evidentemente, per quest’Amministrazione non ha rilevanza tale Commissione, così come non ha importanza il Forum dei Giovani, di cui le elezioni restano un miraggio. Ed allora ben vengano le campagne di sensibilizzazione, le marce e le maratone, ma al contempo Marino e compagni dovrebbero pensare a garantire l’ordinarietà, consentendo di far lavorare nelle Commissioni i rappresentanti delle associazioni della città, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei vari distretti, i giovani, al fine di svolgere le attività consultive e di proposta previste nell’esclusivo interesse di Caserta e dei Casertani. Forse è chiedere troppo?”.

“Per migliorare la nostra città è fondamentale recepire le istanze delle varie associazioni, dei movimenti, delle categorie imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali – conclude il capogruppo di Fdi – e non fermarci solo ed esclusivamente agli slogan!”.