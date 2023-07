CASERTA. Rissa di Natale, condannato Raffaele Capone. Il figlio del ras becca un anno e 3 mesi

Fu coinvolto in una rissa nel Natale del 2016.

CASERTA (gv) Coinvolto in una rissa per futili motivi nel Natale del 2016, il 29enne Raffaele Capone è stato condannato ad un anno e tre mesi per lesioni dal giudice Iorio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Attualmente rimane agli arresti domiciliari per un tentato omicidio per un’altra vicenda giudiziaria. Il giovane, assistito dall’avvocato Giuseppe Foglia, è il figlio di Giovanni Capone, già noto in città per collegamenti con il clan Belforte.

Nell’inchiesta per la rissa furono coinvolte anche altre persone che sono state tutte assolte: Vincenzo Gallo, Salvatore Felice, Maria Alessio, Rosario Maria Raffaele Di Serio e Daniele De Vivo.