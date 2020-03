CASERTA CORONAVIRUS. Percorsi per donne incinte positive al Covid-19 all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA – L’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, insieme alla Federico II, sara’ la struttura di riferimento per la gestione delle donne positive in stato di gravidanza. In particolare, la Regione Campania ha richiesto la disponibilita’ di posti letto da riservare alle donne positive al Covid-19 con rischio ostetrico-ginecologico e alle partorienti che necessitano di sorveglianza. “Si tratta – spiega Luigi Cobellis, direttore dell’Uoc di Ginecologia ed Ostetricia – di un ulteriore riconoscimento dell’efficacia dei percorsi identificati all’interno dell’Aorn di Caserta, con la possibilita’ di offrire alle donne incinte positive un percorso riservato a tutela della salute delle gestanti e dei neonati”. “Lo sforzo del personale del Dipartimento e’ massimo – conclude – e centrato sulle procedure da seguire. Mantenere alto il livello di attenzione in questo momento e’ fondamentale e ci permette di affrontare questa emergenza con gli strumenti necessari per il benessere sia degli operatori che delle pazienti”.