CASERTA Degrado nel cimitero del capoluogo, il centrodestra pretende trasparenza su servizi e manutenzione

Gianpiero Zinzi ha presentato un’interrogazione, a firma anche dei consiglieri Dello Stritto, Aspromonte, Del Rosso e Schiavo sullo stato di incuria e sul servizio tumulazioni

CASERTA “Servizio di fornitura idrica carente, aree trasformate in discariche a cielo aperto e nessuna manutenzione. È questa la condizione in cui versa il cimitero della Città di Caserta. Una situazione assurda che denota la mancanza di rispetto di chi amministra nei confronti di un luogo sacro dove ci si reca per rendere omaggio ai propri defunti”.

Così il capo dell’opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Caserta, Gianpiero Zinzi, che ha presentato un’interrogazione – a firma anche dei consiglieri Dello Stritto, Aspromonte, Del Rosso, Schiavo – chiedendo ‘Chiarimenti urgenti sullo stato di degrado del Cimitero di Caserta e sui relativi servizi’. Il riferimento è in principal modo all’appalto per il servizio di tumulazione che sarebbe scaduto a fine marzo e da allora non riassegnato ad altri né prorogato alla ditta precedente, mentre le tumulazioni stanno continuando ad essere eseguite.

“Su tutti questi aspetti – spiega Zinzi – chiediamo trasparenza. Bisognerebbe avere almeno la decenza di porre rimedio all’incuria, ma d’altra parte se non si ha attenzione per i vivi come si può pensare che abbiano considerazioni dei defunti?”.