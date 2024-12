CASERTA. DIRITTO ALLA SALUTE. LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO UNA MAGGIORE ATTENZIONE SULL’ASSISTENZA MULTIDISCIPLINARE AI PAZIENTI.Convegno al Novotel il 5 dicembre…

Caserta – Giovedì 5 dicembre, alle ore 16, presso il Novotel di Capodrise, il CSV Asso.Vo.Ce. ETS con l’Associazione Trapiantati di Organi AITF e Emmepi4ever promuove il convegno “Diritto alla salute: multidisciplinarità dei servizi offerti al malato”.

Dopo i saluti istituzionali della presidente del CSV Elena Pera e delle personalità presenti, il presidente di AITF Franco Martino e il presidente di Emmepi4ever Giuseppe Rauso modereranno due distinte sessioni dedicate alle mission delle loro due associazioni: la prevenzione, la donazione di organi, l’assistenza al trapiantato e i disturbi del comportamento alimentare.

Sebbene appartenenti a mondi apparentemente diversi, entrambe le realtà associative sono unite dalla volontà di chiedere una maggiore multidisciplinarietà nei servizi sanitari offerti ai pazienti nei nosocomi del territorio.

I disturbi del comportamento alimentare, così come la prevenzione e la tutela del trapiantato di organi, rappresentano importanti sfide che possono essere affrontate solo attraverso un approccio multidisciplinare che è necessario diventi prassi per il Ministero della salute, delle istituzioni sanitarie e sociali, degli enti, delle associazioni e dei professionisti impegnati per garantire il diritto alla salute.

L’iniziativa, patrocinata dall’ASL Caserta, dal Coordinamento Regionale delle associazioni “Ancora Insieme” e dalla rete di associazioni Consult@ Noi, si inserisce tra le celebrazioni della 39esima Giornata Internazionale del Volontariato che, come ogni anno, cade nella data simbolica del 5 dicembre.