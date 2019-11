CASERTA. Domani scatta l’allerta per il maltempo. ECCO QUANTO DURERÀ

CASERTA (red.cro.) – Questo è il comunicato emanato, tramite il profilo Facebook di riferimento, dall’amministrazione comunale di Caserta. La Protezione Civile della Regione Campania sta per emanare un Avviso di Allerta Meteo Arancione valida per la zona di Caserta dalle ore 12:00 di domani martedì 5 novembre 2019 e fino alle ore 12:00 di mercoledì 6 novembre 2019.

FACCIAMO SEGUITO A PRECEDENTE NOTA E INVITIAMO CHIUNQUE LEGGA QUESTO AVVISO A NON POSTARE COMMENTI CHE CONTENGANO NOTIZIE FALSE O NON VERIFICATE UFFICIALMENTE DA CHI NE HA COMPETENZA (così scrive il comune di Caserta nella nota pubblicata su Facebook, ndr.), CHE GENERINO CONFUSIONE, ALLARME O SIANO DENIGRATORI, OFFENSIVI, DIFFAMATORI O CHE CONTENGANO RIPETUTE RICHIESTE DI “CHIUDERE LE SCUOLE”. INVITIAMO ALTRESI’ I CITTADINI, IN CASO DI NECESSITA’ E/O DI SEGNALAZIONI, DI CONTATTARE LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: NUMERO VERDE GRATUITO 800/655155.