Erano circa le 8,00

CASERTA – Investita da uno scooter in via Roma. Attimi di paura questa mattina, a Caserta, dove una donna è stata travolta mentre stava attraversando la strada nei pressi della sede della Camera di Commercio.

E’ accaduto verso le ore 8,00 e a far cadere la donna due ragazzi in sella a uno scooter. Soccorsa da alcuni passati e allertati i soccorsi la donna è stata trasferita al nosocomio cittadino per le cure del caso.