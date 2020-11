CASERTA. Dramma della disperazione a via Roma. Tenta il suicidio, salvato in extremis

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Tenta il suicidio, salvato in extremis. Stamani intorno alle 11 in via Roma a Caserta una persona disperata si è sporta su un balcone della propria abitazione al quarto piano e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Terrorizzati alcuni presenti e cittadini in strada hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Dopo una lunga trattativa dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno convinto la persona a desistere dall’insano gesto. Poi i caschi rossi lo hanno raggiunto con un’autoscala e hanno tratto in salvo l’aspirante suicida. Successivamente tornata la calma si è cercato di capire cosa abbia spinto tale persona a decidere di farla finita. Traffico in tilt per le operazioni di salvataggio.