CASERTA. DUEL IN FIAMME. L’indiscrezione: c’era dell’ESPLOSIVO nel cinema

L’incendio è divampato nel pomeriggio di venerdì nella struttura di via Borsellino

CASERTA – Era il tardo pomeriggio di venerdì quando sono state avvolte dalle fiamme l’ingresso e la sala principale del cinema Duel di Caserta, quella con 500 posti a sedere.

Un incendio che ha visto necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con macchinari specifici, ad esempio le termocamere, necessarie per entrare e placare il rogo.

Secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine, all’interno dei locali sono state rinvenute tracce di esplosivo utilizzati per far saltare in aria gli estintori.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, qualcuno sarebbe entrato all’interno del Duel, attualmente pignorato, compiendo degli atti vandalici prima di dar fuoco a una parte della struttura.