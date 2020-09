LA NOTA CASERTA. E che è mo’ quest’altra boiata? Il sindaco Marino ordina la chiusura delle sole scuole primarie. Una stravagante applicazione delle sue comptetenza

CASERTA – (g.g.) E abbiamo visto anche questa: il sindaco di Caserta si auto-riduce le competenze che la legge, invece, gli garantisce, e dispone con un’ordinanza la sola chiusura delle scuole “di pertinenza comunale”.

Ma di quale pertinenza parla il sindaco? L’unica esistente è quella riguardante la gestione degli immobili che ospitano le scuole materne, elementari e medie.

Ma si tratta di una potestà che riguarda la gestione complessiva e la pianificazione degli interventi strutturali. Siccome però Carlo Marino produce questa sua decisione in relazione al fortissimo maltempo di oggi, non si capisce per quale motivo questa non venga estesa anche agli istituti superiori, offrendo la possibilità all’amministrazione provinciale di compiere gli accertamenti di rito su quelle strutture.eu d’altronde, l’unica autorità che può emanare un’ordinanza di chiusura di pubblici servizi è il sindaco mentre non lo può fare il presidente della Provincia che dunque dovrà incrociare le dita, sperando che nulla di grave sia stato generato dal maltempo negli istituti scolastici superiori della città capoluogo.

Perché forse marino non lo sa o è completamente andato nel pallone: il sindaco è il responsabile della salute e della sicurezza pubblica.

La sua competenza in queste materie riguarda ogni tipo di scuola.

Roba da matti!