CASERTA. Ecco il modello per avere i buoni spesa dal Comune. Ma è già polemica. Del Gaudio: “Non sono chiari i criteri di assegnazione”

CASERTA – Oggi è stato pubblicato il bando per accedere ai buoni spesa per le fasce disagiate. Una misura che tutti i comuni italiani stanno assumendo, anche grazie alla disponibilità finanziaria data dal governo. Ovviamente a Caserta, c’è sempre il problema della trasparenza.

A sollevarlo stavolta è l’ex sindaco Pio Del Gaudio il quale, in una nota che pubblichiamo integralmente qui sotto, pone in evidenza quella che è una caratteristica degli atti amministrativi del comune di Caserta: la non precisione nella illustrazione dei criteri che dovrebbero sovrintendere all’assegnazione di questi buoni spesa.

E ovviamente, visti tutti i precedenti, è chiaro che il timore è che, come sempre, si faccia bassa clientela e vengano favoriti alcuni, a danno di altri.

Qui sotto la nota a firma di Pio Del Gaudio

Ho letto con attenzione il modello con il quale il Comune di Caserta invita i cittadini a chiedere i “Buoni Spesa “. Nel modello si richiedono una serie infinita di informazioni.E’ paradossale che nel modello non si faccia riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse eventualmente rinviando ad un regolamento/un disciplinare che in modo trasparente definisca le procedure ed i criteri di assegnazione delle risorse.E’ paradossale che si approvi prima il modello e solo successivamente,mi auguro, si pubblichi il regolamento ma sarebbe assurdo se le decisioni fossero assunte esclusivamente da una commissione nominata ad hoc.In questi momenti di crisi esasperata serve trasparenza e la ” fretta” potrebbe essere cattiva consigliera e potrebbe determinare macroscopici errori procedurali o peggio indurre in “tentazioni elettoraliste”gli amministratori. Mi auguro che l’Amministrazione si attivi in tal senso e ,ne sono certo,sgomberi il campo da equivoci di alcun tipo.Saro’ estremamente vigile su questa vicenda.

Pio Del Gaudio

CLIKKA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI RICHIESTA BUONO SPESA