CASERTA. Ecco tutte le deleghe dei nuovi assessori

CASERTA – Mancano pochi minuti all’inizio della seduta inaugurale della seconda consiliatura di Carlo Marino. Ieri sera, così come i nostri lettori ben sanno, abbiamo dato notizia dell’accordo e dell’elenco degli assessori, i cui decreti di nomina sono stati firmati dal sindaco in questi minuti. Per quanto riguarda le deleghe, un qualcosa a parte meriterà Emiliano Casale, che vuole fare l’anticonformista con quella alla notte e alla follia creativa. Rimanendo invece a cose più serie, lo stesso Casale sarà vicesindaco e assessore alle attività produttive, Suap, mobilità, parcheggi, smart city.

Massimiliano Marzo, lavori pubblici, polizia municipale, traffico e viabilità, protezione civile, barriere architettoniche, rapporti con le frazioni.

Luigi Bosco, politiche sociali, turismo, rapporti con la Regione Campania.

Carmen Mucherino, transizione ecologica.